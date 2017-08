CDA’er Pieter Omtzigt wil antwoord op Kamervragen over MH17

Omtzigt wil de afspraken graag inzien om te zien of die ook gevolgd zijn. De Nederlandse regering kreeg via de NAVO, via de organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) en via de diplomatieke dienst signalen dat het luchtruim boven Oekraïne zeer onveilig was. Toch vloog ook de KLM daar zelf nog op 17 juli 2017.



Eerder stuurde het kabinet een verslag over een diplomatieke bijeenkomst in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waar de vliegveiligheid werd besproken, niet direct naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dat gebeurde pas nadat de OVV er vijf maanden later expliciet om vroeg, nadat onderzoeksprogramma Argos het bestaan van de memo onthulde. Volgens Omtzigt bleek deze memo later cruciaal voor de harde conclusie van het OVV rapport dat Oekraine haar luchtruim had moeten sluiten.



Ook over deze afspraken tussen luchtvaartmaatschappijen en de overheid staat niets in het OVV rapport. Omtzigt vraagt zich daarom af of de OVV deze afspraken wel ontvangen heeft.