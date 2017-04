Cameratoezicht in slachthuizen na gruwelijke beelden 'horrorslachterij'

In de motie staat onder meer dat het cameratoezicht niet vrijblijvend mag blijven en desnoods wettelijk verplicht moet worden. PVV, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, 50Plus, Denk en Forum voor Democratie spraken hun steun uit voor het voorstel.



De Kamer reageert hiermee op gruwelijke videobeelden die werden gelekt uit een Belgisch slachthuis. Daarop is te zien hoe varkens worden geschopt en geslagen, bij volle bewustzijn opengesneden worden en verdrinken in het broeibad. De slachterij, die ook levert aan Nederlandse slagers, is voorlopig gesloten.



PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand is blij met de steun. ,,Verplicht cameratoezicht in alle Nederlandse slachthuizen is een mooie stap naar een beter toezicht op de dieren in de vleesindustrie. Het aantal dieren dat we slachten zal fors moeten worden verkleind, en het toezicht moet fors worden verbeterd. Alleen zo kunnen we dierenleed daadwerkelijk bestrijden.”