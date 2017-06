Buurlanden eisen opheldering over Duitse tol

De drie landen begrijpen niet waarom de Europese Commissie eerst een ‘inbreukprocedure’ tegen Duitsland begon (wegens discriminatie, omdat per saldo alleen buitenlandse weggebruikers tol betalen), en die vervolgens zonder een begin van uitleg liet vallen. De betrokken landen voerden gisteren overleg, maar dat leverde volgens de Oostenrijkse minister Jörg Leichtfried niks op: ,,Iedereen bleef bij zijn eigen standpunt.'' En dat betekent dat Oostenrijk hoe dan ook naar de rechter gaat, ‘desnoods alleen’, aldus Leichtfried. Om eraan toe te voegen: ,,Maar wij staan aan de goede kant, en dan sta je nooit alleen.'' Nederland, aldus desgevraagd een woordvoerster van minister Schultz, steunt Oostenrijk. ,,De Kamer vroeg kort geleden nog alle juridische middelen in te zetten, zij ziet dat als ondersteuning van haar beleid. Maar de eerste stap is nu: opheldering vragen aan de Commissie.'' Leichtfried zet er, in elk geval verbaal, net even harder de beuk in: ,,Ik vertegenwoordig de Oostenrijkse bevolking, en die wordt gediscrimineerd. En dus ga ik klagen.''

Investeringen

Hoe het zit met de andere buurlanden van Duitsland, die ook flink last hebben van de tol, is minder duidelijk. De Duitse minister Alexander Dobrindt claimde vanmorgen bij een Europese ministerraad in Luxemburg de steun van Tsjechië en Frankrijk. ,,Duitsland ligt in het hart van Europa, andere landen verwachten een goede infrastructuur, waarvan de buurlanden als eersten profiteren. Frankrijk zegt: ‘Als Duitsland tol nodig heeft voor investeringen in zijn wegennet, dan is dat oké’.'' Volgens de Oostenrijk, Luxemburg en Nederland is dat niet waar het om gaat. ,,Tol heffen is op zich oké, alleen moeten Duitsers en niet-Duitsers gelijk worden behandeld. Dat is de kern.''