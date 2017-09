Buma: Verlichte islam is ijdele hoop

,,Vooral immigratie en globalisering raken een veel diepere emotie dan de dagelijkse zorgen. Het gaat om de grondslag van ons samenleven. Op basis waarvan wonen we in dit land samen? En als vraagstuk in het vraagstuk: wat betekent de opkomst van de islam in ons land? Net als alle godsdiensten heeft de islam eindeloos veel variaties. Maar de hoop dat er uit de hierheen gebrachte stromingen uit het Midden-Oosten en Noord- Afrika een soort Europese verlichte islam zou ontstaan, is ijdel gebleken'', aldus Buma.



Tegelijkertijd riep hij op 'onze traditie, onze cultuur, onze waarden' niet te laten verwateren. ,,We hoeven ons niet in bochten te wringen om de vraag te beantwoorden of de normen en waarden in onze samenleving moeten veranderen met de komst van zovelen uit andere geloven en tradities. Dat hoeft niet. Onze traditie, onze cultuur en onze waarden zijn zo mooi, die geven we niet op, die mogen we niet laten verwateren. We horen ze te versterken en uit te dragen.''