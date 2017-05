Buma heeft 'nooit in SP geloofd'

Besteding van 2,4 miljard onderwijsgeld blijft vragen oproepen

13:12 Er blijft onduidelijkheid over bestedingen van geld in het onderwijs. Dat concludeert de Rekenkamer vandaag. Er is al langer ongerustheid bij het orgaan over de transparantie van de bestedingen. De afgelopen periode is speciaal het passend onderwijs bekeken. Daar ging een bedrag van 2,4 miljard heen.