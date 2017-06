Brandbrief aan informateur: 'Verdeel zorggeld evenwichtig'

De zorgorganisaties reageren op de bekendmaking van staatssecretaris Van Rijn dat het extra geld 'op termijn' goed is voor 40.000 zorgmedewerkers. ,,Met de nieuwe normen voor kwaliteit en personeel is nu voor iedereen helder waar alle verpleeghuizen aan moeten gaan voldoen om goede verpleegzorg overal te realiseren", aldus Van Rijn.



Volgens het collectief, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, gemeenten, zorgverzekeraars, mantelzorgers en cliënten, moet de focus niet alleen op de verpleeghuizen liggen, maar op alle aspecten van de ouderenzorg. 'De overheid heeft zwaar ingezet op het mogelijk maken van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, in het licht van de wensen van burgers. De drempel om te verblijven in een verpleeghuis is daardoor verhoogd. De groep die naar een verpleeghuis verhuist, is afgenomen – de groep die thuis blijft is daarentegen aanzienlijk toegenomen', staat in de brief. 'Voor die groep komt het verpleeghuis pas in beeld als het niet anders kan.'