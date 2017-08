Blok trekt voor het eerst Nederlanderschap jihadist in

Het gaat om iemand die naar het strijdgebied in het buitenland is vertrokken. Het intrekken van het Nederlanderschap kan alleen bij jihadisten die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben.

Blok kijkt in enkele andere gevallen ook nog of hij het Nederlanderschap gaat intrekken, zo schrijft hij in antwoord op de Kamervragen .

Tot op heden zijn in totaal ongeveer 280 jihadisten uit Nederland naar het buitenland vertrokken. Het aantal dat nu nog in in Syrië en Irak is, is ongeveer 190.