Blijf praten met Kim Jong-un

Hoe hoog kun je oorlogsretoriek opvoeren? Na het dreigement van de Amerikaanse president Trump dat Noord-Korea 'vuur en furie staat te wachten zoals de wereld nog nooit heeft gezien', is Kim Jong-un gewoon verder gegaan met provoceren. Na de raket die vorige week over Japan vloog, nu een zoveelste kernproef en het dreigement dat het land zou beschikken over een waterstofbom.



Volgens Trump is er lang genoeg gepraat met het dictatoriale regime in Pyongyang. En inderdaad is de realiteit dat jaren van overleg om het nucleaire programma in Noord-Korea aan banden te leggen en steeds strengere internationale sancties tot nu toe geen enkel effect hebben gehad. Maar de steeds hardere dreigementen aan het adres van Kim Jong-un hebben dat dus blijkbaar ook niet. Terecht waarschuwde Rusland dit weekeind dat we op deze manier een punt naderen waarop er geen weg terug meer is en er een vernietigende oorlog uitbarst.



En juist dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Het regime in Pyongyang is niet te vergelijken met dat van een normaal land. Kim Jong-un is een onvoorspelbare dictator die lijdt aan grootheidswaanzin. De verhalen die sporadisch doorsijpelen uit het gesloten land doen de haren ten berge rijzen. Tegelijk heeft hij ondanks zijn eindeloos gedreig andere landen (nog) niet aangevallen. Juist daarom moet de dialoog toch weer worden geopend. Stabiliteit in de regio en bescherming van de bevolking in beide Korea’s is belangrijker dan het nastreven van een omwenteling van het regime in Pyongyang. Militair ingrijpen in het land kan een kettingreactie veroorzaken die niet is te overzien. Het is te hopen dat Trump lering heeft getrokken uit de ingreep in Irak, waarover hij terecht heeft gezegd dat zijn land daar ‘een dikke vette fout’ heeft gemaakt. En dat je met diplomatie uiteindelijk meer bereikt dan met terugschreeuwen.