Bitse woordenstrijd over geld op NAVO-top

Inmiddels is volgens Trump de afgesproken ondergrens voor defensie-uitgaven - 2 procent BNP, uiterlijk in 2024 - al niet meer genoeg om al het achterstallig onderhoud te repareren. ,,Om de NAVO te moderniseren en de gaten in onze troepensterkte te dichten is meer nodig.''



De uitval van Trump, kort nadat hij enkele momenten stilte had gevraagd voor de slachtoffers van de ‘barbaarse’ bomaanslag in Manchester, viel slecht bij de andere leiders. Ze gaven hem nog een beleefd applaus, maar leken zijn gezelschap te mijden bij de opstelling voor de familiefoto. Premier Rutte wilde het optreden van Trump achteraf niet ‘recenseren’. ,,Elk land kiest zijn eigen staatshoofd of regeringsleider, en hij is gekozen in Amerika.''