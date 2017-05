Asscher wil vandaag nog debat over impasse formatie

Schippers liet gisteravond weten te willen nadenken, nu de besprekingen tussen D66 en ChristenUnie zijn stukgelopen. ,,Als de partijleiders blijven persisteren in het elkaar uitsluiten, maakt dat het er voor mij niet makkelijker op", zei ze. ,,Ik kan geen ijzer met handen breken."



Volgens Asscher is de impasse bij de formatie onder meer ontstaan door de mist die hangt rond het klappen van de onderhandelingen met GroenLinks. ,,Het is nog steeds niet duidelijk of VVD, CDA, D66 en GL het serieus hebben geprobeerd", twitterde hij. De PvdA-leider vindt dat de partijleiders moeten stoppen met 'verstoppertje spelen'.



De combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks is en blijft volgens Asscher de 'meest logische coalitie' voor het land. Hij wil dan ook er alsnog een 'uiterste poging' wordt gedaan om eruit te komen met GroenLinks.