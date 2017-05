Asscher wil komende acht jaar leider PvdA blijven

,,Ik wil laten zien dat ik er ben, en dat ik trots ben op wat we kunnen betekenen'', aldus Asscher tegen BNR tijdens een partijbijeenkomst in Amsterdam. Maar een coalitie samen met de VVD, CDA en D66 (in het geval dat de onderhandelingen met GroenLinks stuklopen) ziet hij niet zitten: ,,Het zou best kunnen dat ik dan een minderheidskabinet adviseer. Als vierde partij in een rechtse coalitie gaan zitten, ga ik denk ik niet uitproberen.''



De PvdA boekte een historisch verlies tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. De partij kelderde van 38 zetels in 2012 naar slechts 9 zetels nu. De kiezers zagen niet dat Asscher 'wel degelijk heeft geknokt' met coalitiepartner VVD, aldus de sociaaldemocratische voorman. ,,We moeten weer met een herkenbaar links verhaal komen, dan zullen mensen ons weer een kans willen geven. Uiteindelijk worden we gelukkiger als we leven in een solidair land.''