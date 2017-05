Asscher in brief: Uitslag is er niet voor niets, PvdA niet beschikbaar

,,De verkiezingsuitslag was helder. Wij kregen een enorme klap", schrijft Asscher. De PvdA leed tijdens de Tweede Kamerverkiezingen een historisch verlies van 29 zetels. ,,VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben van de kiezer het mandaat en de verantwoordelijkheid gekregen om een kabinet te vormen. Het is nu aan hen."



Volgens Asscher is nog altijd niet duidelijk waarom de formatiepoging met GroenLinks is geklapt. ,,De suggestie is dat er onacceptabele dingen op het gebied van vluchtelingen op tafel lagen. In het debat werd gesproken over 'een principiële ondergrens' die zou zijn bereikt. Als het inderdaad gaat om voorstellen in strijd met de mensenrechten kan de PvdA sowieso nooit aanschuiven." Asscher adviseerde vorige week in gesprek met informateur Schippers nog een 'uiterste poging' te doen om een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks te formeren.