Alle partijen bang voor afstraffing als ze gaan regeren

Goeddeels is die houding juist ingegeven door angst dat Pechtold er wél uitkomt met de ChristenUnie. Pechtold denkt dat hij met die partij niet verder komt met zijn vurige wens om hulp bij zelfdoding toe te staan voor mensen die hun leven voltooid achten. Ook met de VVD (is verdeeld) en het CDA (is tegen) is dit nog geen gelopen race. Maar met de ChristenUnie is het zowat onmogelijk, al bewoog Segers gisteren richting D66 door te benadrukken dat hij erover wil praten.



Pechtolds angst is dat hij het verwijt krijgt ‘wéér een kroonjuweel te hebben ingeleverd’, nota bene door als enige progressieve partij met twee christelijke te gaan regeren. Het besluit van de D66- en CU-fracties vandaag is dus nogal gewichtig. Opvallend detail: Pechtold belde zondag voor het eerst in lange tijd met Segers om de persoonlijke verhoudingen goed te houden.