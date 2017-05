Alle ogen nu gericht op de ChristenUnie

De stilste man op het Binnenhof kan niet langer zwijgen. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft netjes zijn beurt afgewacht en weet vanaf vandaag alle ogen op zich gericht. Hij is met zijn vijf zetels de laatste hoop voor VVD, CDA en D66 om een nipt meerderheidskabinet te kunnen vormen, eventueel met gedoogsteun van de SGP. Als ook die poging faalt, zit er weinig anders op dan met een minderheid van 71 zetels te zien waar het schip strandt.



Wat vast lijkt te staan: de formatiepoging met GroenLinks is definitief mislukt. Bij VVD, CDA en GroenLinks zien ze geen herkansing in het verschiet liggen. Ook al kan vooral D66 dat nog maar moeilijk geloven. ,,Als het de eerste keer niet lukt, lukt het een tweede keer ook niet”, zei een van de onderhandelaars gisteravond stellig na de toch nog verrassende breuk.



Gijzelen

In de afgelopen weken werd de optie met de ChristenUnie steevast weggewuifd. Vooral op het gebied van migratie – waar de poging gisteravond op strandde – is de partij van Segers even links als GroenLinks, luidde de verklaring. Met name het activistische ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind zou met zijn ene zetel een coalitie van 76 voortdurend kunnen gijzelen.



Maar nu GroenLinks uit beeld is, worden de bezwaren tegen de ChristenUnie al gerelativeerd. De partij heeft zich de afgelopen jaren een trouwe hulp voor het kabinet getoond, door steun te leveren aan diverse akkoorden. Partijleider Segers wordt bovendien als een stabiele factor gezien die de lastige Voordewind wel aankan. ,,Hij is loyaal’’ signaleert een insider. Bovendien: afwijkend stemgedrag binnen de ChristenUnie-fractie is een zeldzaamheid, zo niet een unicum. En de achterban is meer tot compromissen bereid.