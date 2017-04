Al honderden 'ouderwetse' brieven bij informateur Schippers op de mat

Of ze dat ook gaat doen is nog maar de vraag. Schippers heeft zich vandaag, nu de kabinetsonderhandelingen stilliggen vanwege de ziekte van de moeder van Jesse Klaver, nog niet laten zien in Den Haag.

Een brief aan de formateur, ook wel aangeduid als brandbrief, is voor onder meer belangenorganisaties, werkgeversorganisaties en grote verenigingen vaak meer een formaliteit dan een middel om ook daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de formatie. Toch komen er ook nog wel eens brieven binnen van kleinere partijen zoals individuele boeren of buurtverenigingen die met het schrijven iets op lokaal niveau voor elkaar willen krijgen.

Standaard brief

Wie een brief naar Schippers stuurt, kan er niet automatisch vanuit gaan dat er een uitgebreide reactie terugkomt. Wel zeker is dát er een reactie komt.

De secretaris van de Federatie Opvang (de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie) schreef bijvoorbeeld een brief aan Schippers om aandacht te vragen voor de problematiek van mensen met verward gedrag. Hij kreeg het standaard antwoord terug: 'In het kader van mijn werkzaamheden ontvang ik een grote hoeveelheid brieven, nota's en verzoeken. Ik vertrouw erop dat u zult begrijpen dat het voor mij niet mogelijk is om daarop inhoudelijk te reageren.'

Iedere briefschrijver krijgt volgens de woordvoerder van Schippers een standaard ontvangstbevestiging.

Ouderwets

Je zou denken dat het schrijven van een brief in deze tijd wat ouderwets aanvoelt. Maar volgens de woordvoerder van informateur Edith Schippers is er geen aanleiding om bijvoorbeeld een algemene e-mailbox te openen. ,,Mensen weten de weg goed te vinden, van individuele boeren tot lokale comités en belangengroepen."

Tot nu toe zijn er ruim 200 brieven binnengekomen, dat is flink minder dan het totaal tijdens de formatie in 2010: toen kwamen er 469 brieven binnen gedurende de hele formatieperiode. In 2012 kwamen er rond de 300 brieven binnen.

Nadat de brieven zijn ontvangen, worden ze via verschillende overzichten onder de aandacht gebracht van de onderhandelaars. Als ze geïnteresseerd zijn, kunnen ze de brieven opvragen. Na afloop van het formatieproces worden de brieven en adviezen openbaar via de archieven van de Kamer."