'Weesie van Powned kan wel opfriscursje gebruiken'

Gudo Tienhooven sprak gisteren in deze krant met PowNed-baas Dominique Weesie over diens vorstelijke salaris, het gebrek aan leden voor de omroep en de relevantie van Weesie’s club. Doet PowNed er nog toe?



Een interessant interview, maar er was één ander aspect waardoor ik dit gesprek niet snel zal vergeten. Om even uw geheugen op te frissen: een paar weken geleden stond er op de site van PowNed een kwetsend stuk over de Syrische jongen die verdronk in een zwembad in Venlo. Die jongen had de andere zwembadbezoekers ‘een vervelende dag bezorgd’. Heel mediavolgend Nederland sprak er schande van.



Zelfs oud-PowNed-coryfee Jan Roos had er geen goed woord voor over. Lekker gevat doen over de rug van een overleden 16-jarige. Dominique Weesie bood er zijn excuses voor aan.



Maar het was de redactie van PowNed ook niet in de koude kleren gaan zitten. Er waren nogal wat bedreigingen geuit aan het adres van PowNed. ‘Echt honderden, heel heftig.’



Soms heb je zo’n moment waarop je heel hard Ironic van Alanis Morissette wil zingen. Weesie stond aan de wieg van GeenStijl, de website waar PowNed uit voortkomt. GeenStijl, de bakermat der kwetsende verwensingen, seksistische reaguurders en bedreigende hetzes. Die Weesie, het voorbeeld van anonieme trollen die niks anders doen dan ophitsen, beledigen en bedreigen, díé Dominique was geschrokken van de uitingen jegens PowNed.



Vooropgesteld: ik vind dat niemand het verdient om bedreigd te worden. Dat is verschrikkelijk en naar, en hoe idioot je mening ook is: je moet in veiligheid je werk kunnen doen. Maar dat Dominique Weesie klaagt over bedreigingen, terwijl hij jarenlang de voedingsbodem kweekte waarin anonieme goorlappen het vertrouwen vonden om de meest verschrikkelijke dingen te zeggen; ik heb zelden zoiets ironisch gelezen.



Misschien moet Weesie even een opfriscursus hebben. Ik kan hem wel de smerigste reacties sturen die ik kreeg wanneer ik weer eens in een GeenStijl-artikel was genoemd. Enkele zijn me woord voor woord bijgebleven, omdat ik me gewoon niet kon voorstellen dat iemand zoiets goors, denigrerends en seksistisch kon typen.



Erg hè, Dominique, al die online laster?