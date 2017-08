In woelige tijden hebben we satire nodig. Journaals proberen nog op een objectieve manier het knotsgekke nieuws over Trump te brengen. Dat is ook hun taak: objectiviteit. Maar wat voor de één objectiviteit is, is voor de ander een duidelijke voorkeur voor 'de andere kant'. In Nederland kan de NOS het amper goed doen. Een kritisch item over rechts-extremisten? Demonisering! Een kritisch item over links-extremisten? Demonisering!