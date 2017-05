COLUMNNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Het was nog een kilometer tot de cola waar ik al uren naar uitkeek, toen ik die kuil over het hoofd zag. Met fiets en al sloeg ik over de kop, knalde op het hete asfalt en voelde m’n hoofd en helm stuiteren.

Wat was het weer heerlijk om over die Brabantse wegen te fietsen. Tientallen fietsers zagen we onderweg. Groot, klein, dik, dun. Ongetwijfeld geïnspireerd door de heldendaden van Tom Dumoulin de afgelopen weken in de Giro d’Italia.

Quote Dankzij mijn helm lig ik nu op bed met ‘slechts’ een bekkenbreuk Maar hoewel het in het profpeloton al verplicht is, zie je op zo’n doorsnee rondje Oirschot nog ontzettend veel wielrenners zonder helm fietsen. Mannen die denken: mij gebeurt niks. Ik let goed op. Hoeveel nieuwsberichten er ook voorbij komen over gehavende amateurwielrenners: zij wanen zich onoverwinnelijk. Enkele weken geleden startte een journalist van deze krant die hetzelfde was opgevallen al een Twitter-actie: #draagjehelm. Ook hij maakte nog niet zo lang geleden een flinke smak tegen het asfalt, met flinke deuken in zijn helm tot gevolg. Hij kreeg veel bijval, van profs, wielerorganisaties en amateurs. Misschien moeten ze het gewoon verplichten: zit je op een racefiets of mountainbike, dan draag je een helm.

En tot die tijd moeten we het maar tot vervelens toe blijven roepen. Draag je helm! Al die excuses als ‘ik let goed op’ en ‘in de jaren zeventig droeg niemand een helm’ ten spijt: Als weggebruiker kan je elk moment iets overkomen en dat heb je zelf niet in de hand. Door een andere deelnemer aan het verkeer of volledig door je eigen fout. Dit weekend reed er niemand bij mij in de buurt op een verlaten B-weg.