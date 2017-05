Blokker had suf imago moeten cultiveren

COLUMNNynke de Jong schrijft drie keer per week over wat haar bezighoudt.

Quote Je moet als bedrijf dromen van grootse dingen en ambitieus zijn, maar je moet vooral nooit vergeten wie de mensen zijn die je groot hebben gemaakt Tweehonderd winkels worden de komende jaren gesloten. 1.900 banen verdwijnen er bij Blokker en dochteronderneming Marskramer. Het pijnlijke gevolg van jarenlang niet meegaan met de trends, jarenlang denken dat het wel niet zo’n vaart zal lopen met het internet, en met concurrenten zoals de Action.



Als ik denk aan de ondergang van de Blokker, denk ik aan Sarah Jessica Parker, de Amerikaanse Sex and the City-actrice die aangetrokken werd om het vernieuwde Blokker smoel te geven. Enthousiast zwaaide ze in haar New Yorkse appartement met een poffertjespan, gekocht bij de Blokker.

Die reclames, ze dropen van het onvermogen. Men probeerde op een geforceerde manier duidelijk te maken dat het mensen van de wereld waren, die Blokkers. Dat de zelfbewuste vrouw met stijl, die graag een feestje gaf, echt naar de Blokker moest komen.

Ze vergaten hun eigen achterban, de vrouwen die ik bij mij in het winkelcentrum in de Blokker tegenkom: de bejaarden achter hun rollators die een nieuwe kaasschaaf nodig hebben, de moeders in hun weerbestendige jassen, op zoek naar een extra wasrek. En ik, op zoek naar een zeef, een tafelzeil, een thermoskan.

Die dingen heb je soms nodig. En dan wil je een degelijke en betrouwbare winkel waar je zulks last minute kunt kopen. Voor een lullige eierwekker laat ik de pakketbezorger niet komen. Dan loop ik zelf wel even naar de plaatselijke middenstand. Dáár had Blokker iets mee moeten doen: ze hadden dat suffe imago van ze helemaal moeten cultiveren. Met een boegbeeld dat degelijkheid en gezelligheid uitstraalt. Een Tineke Schouten, een Tineke Verburg of Tineke de Nooij.

Een leuke Tineke die uitstraalt: kom maar binnen, ik heb hele goede dweilen voor jou, en aardappelschilmesjes en geurvreters. Ik doe niet gek, ik doe normaal. Ik sta niet in een loft in Amerika te zwaaien met mijn poffertjespan. Nee man, ben je gek, ik sta in mijn stacaravan op de camping in Vledder de handwas te doen in een afwasteil van de Blokker.