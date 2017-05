Barbaar in Manchester

Ik had ervoor gespaard en zelf de kaartjes gehaald. Lotte ging ook mee, en Jacobien en Tjitske. Een van de vaders wilde ons er wel brengen. Al dagen van tevoren bespraken we in de schoolpauzes wat we aan zouden trekken. Op mijn kamer draaide ik keer op keer het cassettebandje met haar liedjes, zodat ik alles mee zou kunnen zingen. Ik vond alles gaaf aan haar: haar stem, haar kleren, haar muziek en het feit dat ze eigenlijk gewoon schoenverkoopster was.

Van de avond zelf kan ik me niet veel meer herinneren. Ik weet alleen nog hoe ik me voelde. Ik voelde me volwassen. Ik was ergens zonder dat mijn ouders er waren. Ik was fan geworden van een zangeres die ik zélf had ontdekt. Voor het eerst in mijn leven leunde ik qua muzieksmaak niet op de keuze van mijn broers. Dit vond ík mooi. En ík had bedacht dat ik naar dit optreden wilde. Deze ervaring was helemaal van mij en van mijn vriendinnen.