Appen in de auto

Ik rol altijd theatraal met de ogen wanneer ik er weer eentje voor me zie: een automobilist met de focus elders. Hoe goed je ook kunt rijden: je mede-weggebruikers zien heus wel dat je de handen niet aan het stuur hebt. Je verraadt jezelf altijd met licht slingeren en per ongeluk afremmen of juist versnellen.



Ik zie heus wel dat er een paaseitje bij de bijrijdersstoel op de grond is gevallen of dat je wilt zien wat voor mooie zonsondergangfoto je tante Rineke in de familie-appgroep heeft gezet. Veilig Verkeer Nederland wil dat er voor telefoongebruik in de auto een hogere boete gegeven wordt wanneer er kinderen in de auto zitten. Als je nog even je minnaar wilt appen terwijl je je kinderen naar hockeytraining rijdt, moet je dat - als de politie je betrapt - 460 euro gaan kosten. Zonder kinderen betaal je 230 euro.



Een prima initiatief. Pak ze maar, al die snel afgeleide automobilisten. Je denkt dat je alles onder controle hebt, maar een paar seconden niet op de weg kijken en je hebt die ineens opdoemende file al gemist. En de gezondheid van die kinderen op de achterbank is belangrijker dan dat jij op Facebook kunt kijken wat er vandaag in de 'Gratis op te halen in Hellevoetsluis'-groep is aangeboden.



Het lijkt me verstandiger dat we de auto gaan gebruiken waar-ie voor bedoeld is. Als oase van rust, als rijdend eiland van onbereikbaarheid. Gewoon even off­line zijn. Zonder digitale prikkels rustig kijken naar weilanden, windmolens. Alles wat nog moet gebeuren schuif je op de lange baan. Bellers wachten maar even. Die zonsondergang van tante Rineke staat straks ook nog wel in de app.



In de auto luister je naar de radio, naar je lievelingsplaylist in Spotify, naar een fijne podcast. Peuter je in je neus, flirt je in de file met de bestuurder van de auto naast je. In de auto kun je nadenken over wat nog moet en wat is geweest. Maar met die gedachten hoef je niet meteen iets te doen.



Gun jezelf die rust. Het scheelt je toch mooi minstens 230 euro en een mogelijke kettingbotsing.