Zoveel geld staat er zondag in Rotterdamse derby op het spel

Fotoreeks Vitesse door duizenden fans gehuldigd in Arnhem

1 mei Vitesse is vanavond gehuldigd na de bekerwinst op AZ van gisteren (2-0). De spelers van de club die met de KNVB-beker de eerste prijs in het 125-jarig bestaan wonnen werden uitgebreid gehuldigd op de Markt in Arnhem.