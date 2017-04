Zhang in de spits bij Vitesse tegen Feyenoord

Zhang (20) begint enigszins gemankeerd aan het duel met Feyenoord. De spits heeft de voorbije maanden weinig wedstrijdritme opgedaan. Hij heeft sporadisch speeltijd gekregen in het beloftenteam van Vitesse. Verder overlegt hij de interlands voor de WK-kwalificatie met China. Het is de vraag wat het effect van die spaarzame minuten is op zijn prestaties.



Zhang geldt wel als een groot talent. En dan niet alleen in China. De beleidsbepalers van Vitesse zijn overtuigd van zijn kwaliteiten. De club is al maanden met het management van de spits in gesprek over een nieuw en verbeterd contract.



,,Zhang is nu de logische eerste keuze als spits’’, vertelt Fraser. ,,Ik kan natuurlijk heus ook wel het hele systeem overhoop gooien. Maar dat is met het oog op de bekerfinale niet verstandig. Daarbij is Zhang niet voor niets de tweede spits bij Vitesse.’’



Voor de kraker tegen Feyenoord lonkt bij Vitesse ook een basisplaats voor Alexander Büttner. De Achterhoeker is in beeld bij de Arnhemse eredivisieclub als Matt Miazga onvoldoende is hersteld van hamstringklachten.