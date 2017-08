Wöber officieel Ajacied

Van de Sanden feestelijk onthaald in Liverpool

8:59 Met taart, oranje ballonnen en slingers is Shanice van de Sanden onthaald bij haar Engelse club Liverpool. De aanvalster van Oranje keerde deze week terug in Engeland na het succesvolle EK in eigen land, waar Van de Sanden met de Nederlandse voetbalsters de Europese titel veroverde. Het leverde de markante Utrechtse een warm onthaal op in Liverpool.