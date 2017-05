Wesley en de Babylonische spraakverwarring bij Oranje

Zo’n Babylonische spraakverwarring, het kan altijd gebeuren natuurlijk. En we hebben het hier niet over genocide in Srebrenica of zo. Maar toch: het tekent wel de machinerie die tegenwoordig op gang komt als er ogenschijnlijk ‘nieuws’ te rapen valt. Alles moet zo snel en zo massaal mogelijk worden rondgepompt op het wereldwijde web, want iedereen wil de eerste zijn. In dit geval dus ook als iets overduidelijk maar half is opgevangen en begrepen. Het valt hier bij Oranje samen met een andere ontwikkeling. Er zijn in Lagos meer journalisten met een camera dan met een pen. In dit geval van de Wesley’s was de boodschapper een verslaggever die het allebei combineert en die het volgen van Oranje niet als specialisme heeft.



Overigens: Wesley Sneijder, die sluit vanavond aan bij Oranje. Hij komt rechtstreeks naar Agadir voor de interland van morgen. Tenminste, dat meldde Fred Grim, die daar zonder verder tegenbericht vanuit gaat.