Weghorst neemt revanche op Vitesse: Daar heb ik lang last van gehad

Bij FOX Sports werd hem allereerst gevraagd naar hoeveel doelpunten hij dit seizoen hoopt te maken. ,,Ik heb voor mezelf een aantal in mijn hoofd. Je blijft altijd afhankelijk, maar ik wil er twintig maken. Sommigen doen er moeilijk over om dat uit te spreken, maar dat is mijn doelstelling. Het begin is goed'', aldus Weghorst, die nu op vier uit drie staat.

Ook wilde Weghorst best toegeven dat het als wraak gold voor de bekerfinale van afgelopen jaar, waarin Vitesse juist de sterkste was. Of Weghorst zijn dubbelslag als revanche zag? ,,Ja... Ja... Natuurlijk is dit een nieuw seizoen, dat is geweest, maar ik heb zeker lang last gehad van die wedstrijd. Dus laten we het lekker over vandaag hebben'', sloot hij grappend af.