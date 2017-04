Weetjes en vermoedelijke opstellingen voor de duels van vanavond

• FC Twente ontving PSV vijftig keer eerder in de Eredivisie. De thuisploeg won veertien maal, verloor zeventien keer en het werd negentien keer gelijk. Alleen Ajax (22) won vaker op bezoek bij Twente in de Eredivisie dan PSV (17).



• Eerder dit seizoen won Twente met 1-0 in eigen huis van Ajax. Het laatste eredivisieseizoen waarin de Tukkers hun thuisduels met zowel Ajax als PSV wonnen was in 1979/1980. Het laatste seizoen waarin Twente ongeslagen bleef in beide duels met PSV was in 2011/2012 (W1-G1).



• FC Twente is de enige ploeg die dit seizoen nog geen corner in een doelpunt omzette.



• De Eindhovenaren maakten dit eredivisieseizoen 29 goals in uitwedstrijden, het meest van alle clubs. Feyenoord volgt met 26 uitgoals.



• Geen club maakte dit seizoen meer doelpunten uit standaardsituaties dan PSV (21), waaronder negen uit corners, ook meer dan elke andere ploeg. De afgelopen twee seizoenen sloot PSV steeds af als de ploeg met de meeste doelpunten uit standaardsituaties.



• Luuk de Jong speelde 75 eredivisiewedstrijden voor FC Twente (2010-2012). Hij scoorde in de Eredivisie al 4 keer tegen zijn oude werkgever.