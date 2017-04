Wat je echt moet weten voor Schalke - Ajax

Ajax historisch gezien favoriet Als je naar de geschiedenis kijkt, dan kan het bijna niet anders dan dat Ajax doorgaat. In 82% van de gevallen dat een ploeg de thuiswedstrijd met 2-0 won, ging het vervolgens door naar de volgende ronde. Bovendien is Ajax zes keer eerder in deze positie geweest, waarvan het vijf keer ook over twee wedstrijden gezien nog de beste was. Amsterdammers altijd trefzeker Eén doelpunt kan de Amsterdammers vanavond een heel eind brengen. Als we de statistieken mogen geloven is het Europees ook vrijwel altijd raak. In zestien van de laatste zeventien Europese wedstrijden kwam Ajax tot scoren. Daar komt nog bij dat Schalke geen clean sheet behaalde in zijn laatste vijftien thuiswedstrijden in de knock-outfase van een Europees toernooi.

Sterk tegen Duitse clubs

Ajax stond vijftien keer eerder tegenover een Duitse tegenstander in de knock-outfase van een Europees toernooi. Liefst dertien keer slaagden de Amsterdammers erin door te gaan in het toernooi. Schalke nam het twee keer op tegen een Nederlandse clubs. In beide gevallen - tegen Roda JC in 1996/97 en FC Twente in 2011/12 - was de club uit Gelsenkirchen de betere over twee wedstrijden.



Enige kwartfinale met oud-winnaars

De ontmoeting tussen deze twee ploegen is het enige affiche in de kwartfinales waarin twee voormalige winnaars van het toernooi tegenover elkaar staan. Ajax won in 1993 de UEFA Cup, Schalke 04 in 1997. Van de overige zes ploegen is Anderlecht de enige ex-winnaar, in 1983.



Huntelaar topscorer in beide Arena's

Klaas-Jan Huntelaar is de topscorer aller tijden in de Veltins Arena met 72 doelpunten. Opvallend genoeg is de spits ook de meest scorende speler in de Amsterdam Arena, met 66 goals.