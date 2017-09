Waarom Oranje plaatsing voor het WK niet meer in eigen hand heeft

Oranje heeft na de achtste kwalificatieronde voor het WK voetbal plaatsing voor het toernooi niet meer in eigen hand. De ploeg van Dick Advocaat heeft op dit moment 13 punten en dat is minder dan alle nummers twee uit de acht andere kwalificatiegroepen in de Europese zone. Plaatsing voor het WK van 2018 hangt aan een zijden draadje en is zelfs bij twee zeges (op Wit-Rusland en Zweden) niet zeker.

Door Rik Elfrink

Quote Oranje heeft op dit moment minder punten dan álle nummers 2 Oranje moet in groep A eerst nog tweede zien te worden. Daarvoor is - zoals het er nu naar uitziet - op zijn minst een overwinning in Wit-Rusland en waarschijnlijk ook een grote thuiszege op Zweden nodig. Dan nog heeft de ploeg van Dick Advocaat geen garanties. Oranje (geplaatst in groep A) kan dan namelijk de slechtste nummer twee uit de negen kwalificatiegroepen zijn. Alleen die ploeg gaat niet naar de play-offs, waar een ticket te verdelen is.

In groep B heeft nummer twee Portugal al 21 punten. Oranje kan hen niet meer inhalen.

In groep C staat nummer twee Noord-Ierland, met twee duels te gaan al op 19 punten (het maximale aantal dat Oranje kan halen) en bovendien met een imponerend doelsaldo.

In groep D heeft nummer twee Wales op dit moment 14 punten. Die ploeg moet nog naar Georgië en speelt het laatste duel thuis tegen Ierland. Wint het die twee duels, dan kan Oranje de Welshmen niet meer achterhalen. Ook de nummer 3 in deze groep (Ierland) heeft net als Oranje 13 punten. Het doelsaldo van Oranje kan beter zijn dan dat van Ierland, als Wit-Rusland in plaats van Luxemburg laatste wordt in de groep van Oranje. Die kans is aanwezig, omdat Wit-Rusland het zwaarste programma van de twee heeft en nu licht achterloopt op Luxemburg.

In groep E hebben Montenegro en Denemarken (achter koploper Polen) allebei al 16 punten verzameld. Beide ploegen spelen in Podgorica nog tegen elkaar. Pakt een van beide teams vier punten in de laatste twee duels, dan kan Oranje ook deze ploeg niet achterhalen.

In groep F hebben de nummers 2, 3 én 4 meer punten dan Oranje. Het lijkt onwaarschijnlijk dat noch Slowakije (nu 15 punten), noch Slovenië (nu 14 punten), noch Schotland (nu 14 punten) met nog twee duels te gaan op 20 punten uitkomt. De ploegen spelen ook nog tegen elkaar.

In groep G heeft nummer 2 Italië al 19 punten en ook hier hoeft Oranje normaal gesproken niet meer naar te kijken.

In groep H is Bosnië-Herzegovina de nummer 2 met 14 punten, maar is Griekenland met 13 punten misschien nog wel een grotere bedreiging voor Oranje. Met een beter doelsaldo (een goal beter dan Oranje, ervan uitgaand dat Wit-Rusland laatste wordt in de groep van Nederland) hebben de Grieken een prima uitgangspositie ten opzichte van de Nederlanders. Ze reizen nog uit naar Cyprus en ontvangen thuis Gibraltar. Die laatste wedstrijd wordt, als de Grieken tweede worden, nog wel weggestreept uit de resultaten. Mocht Wit-Rusland laatste worden in de groep van Nederland, dan kan het nog spannend worden.

In groep I is, tenslotte, waarschijnlijk ook niet veel eer te behalen voor Oranje. Zowel de nummer 2, 3 als 4 hebben al meer punten dan Oranje. Als óf IJsland (16 punten), óf Turkije (14 punten) óf Oekraïne (14 punten) de laatste twee duels wint, laat het Oranje (als Oranje twee keer wint) sowieso achter zich in de strijd om de beste nummer twee.