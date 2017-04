Waar zou Feyenoord zijn zonder Jørgensen?

RapportcijfersElke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Feyenoord een groot voorschot op de eerste landstitel sinds 1999 nam, blonk Nicolai Jørgensen voor de zoveelste keer dit seizoen uit. Met twee treffers verstevigde de Deen zijn koppositie in het topscorersklassement. Hij kreeg van ons een 7,5.

Dat kregen ook Excelsior-verdediger Jordy de Wijs en ADO-uitblinker Nasser El Khayati. Bij Sparta, dat na de nederlaag tegen ADO Den Haag serieus in de zorgen verkeert, kreeg enkel doelman Roy Kortsmit een voldoende. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

SC Heerenveen – Willem II 1-0

SC Heerenveen: Mulder 6; Marzo 6,5, Faes 6,5, St. Juste 6, Bijker 6,5; Kobayashi 6,5 (86. Schmidt -), Schaars 6,5, Van Amersfoort 6; Ødegaard 5,5 (54. Zeneli 5,5), Ghoochannejhad 6 (89. Veerman -), Larsson 6,5.

Willem II: Lamprou 5,5; Wuytens 4,5 (83. Abubakar -), Lachman 5, Peters 6, Van Anholt 5,5; Haye 5 (65. Sol -), Kali 5, Ojo 5,5, Schuurman 5,5; Falkenburg 4,5 (65. Lieftink -), Oulare 7.

Arbiter: Bax 6,5

Man van de wedstrijd: Obbi Oulare ging tegen SC Heerenveen voorop in de Tilburgse strijd. De Belgische spits vocht liefst 31 persoonlijke duels uit met de Friese defensie. Geen speler noteerde dit seizoen daarmee voorlopig meer duels in één wedstrijd dan hij. Voor het eerst sinds zijn komst naar Willem II kwam Oulare in drie wedstrijden op rij niét tot scoren.

Volledig scherm Obbi Oulare had het zwaar in Heerenveen. © Pro Shots

NEC Nijmegen – Excelsior 0-1

NEC Nijmegen: Delle 6; Heinloth 5, Buwalda 6 (76. Larsson -), Dumic 4,5, Golla 6, Fomitschow 5,5; Bikel 6,5, Messaoud 4,5, Von Haacke 6; Grot 4 (59. Mayi 5), Groeneveld 4 (59. Kadioglu 6,5).

Excelsior: Hahn 6,5; Karami 7, Drost 6,5, De Wijs 7,5, Massop 6; Fortes 6,5, Koolwijk 6,5, Fredy 6; Elbers 5,5 (90. Ondaan -), Van Duinen 6,5 (84. Hadouir -), Hasselbaink 5 (77. Bruins -).

Arbiter: Kuipers 7

Man van de wedstrijd: Dat Excelsior in de zoektocht naar meer defensieve zekerheid met Jordy de Wijs een goede keuze heeft gemaakt, werd ook in Nijmegen weer duidelijk. De Belgische verdediger werkte liefst 14 ballen weg uit de Kralingse verdediging en had er zo een groot aandeel in dat Excelsior voor de derde keer op rij zegevierde.

Volledig scherm Jordy de Wijs viert de 0-1 overwinning. © ANP Pro Shots

AZ Alkmaar – FC Twente 2-1

AZ Alkmaar: Krul 6; Svensson 7, Van Eijden 6, Vlaar 6, Haps 6; Luckassen 6 (78. Seuntjens -), Van Overeem 5,5 (58. Bel Hassani 6), Wuytens 6; Jahanbakhsh 6, Weghorst 5,5, Dos Santos 5,5 (72. Friday -)

FC Twente: Marsman 6; Ter Avest 5,5, Andersen 5, Bijen 5,5, Van der Lely 5; Mokotjo 6, Klich 6, Jensen 6 (81. Ede -), Yeboah 5,5 (87. Hooiveld -), Unal 6, Celina 5,5 (69. George -).

Arbiter: Mulder 6

Man van de wedstrijd: Jonas Svensson liet tegen FC Twente zien dat hij klaar is voor de bekerfinale met Vitesse. De Noorse back zorgde ervoor dat Bersant Celina nooit lekker in het duel kwam en met een passzuiverheid van 87% deed hij in balbezit goede dingen. Alleen Mateusz Klich (8) veroverde daarnaast vaker de bal na een succesvolle tackle dan Svensson zelf: zes maal.

Volledig scherm Peet Bijen heeft in eigen doel gescoord. © ANP Pro Shots

PEC Zwolle – Heracles Almelo 1-2

PEC Zwolle: Van der Hart 5,5; Van Polen 6, Marcellis 5,5, Bouy 6 (85. Van de Pavert -), Schenkeveld 5; Holla 6, Saymak 5,5 (65. Thomas -), Warmerdam 6; Ehizibue 5 (64. Nijland -), Brock-Madsen 5, Menig 5.

Heracles Almelo: Castro 6,5; Breukers 6,5, Te Wierik 6,5, Hoogma 6,5, Gosens 6 (64. Droste -); Bruns 6,5, Pelupessy 6,5, Niemeijer 6 (81. Duarte -); Kuwas 6,5, Armenteros 7, Peterson 6,5 (78. Darri -).

Arbiter: Makkelie 6,5

Man van de wedstrijd: Met doelpunt nummer zeventien en achttien van het seizoen hielp Samuel Armenteros zijn ploeg bij PEC Zwolle voor de zoveelste keer aan punten. De Zweedse goaltjesdief mag met nog twee speelronden te gaan zelfs denken aan de topscorerstitel in de eredivisie. Sinds 1956/57 slaagde daar nog geen enkele Heraclied in.

Volledig scherm Samuel Armenteros maakt de 0-1. © ANP Pro Shots

Go Ahead Eagles – FC Groningen 2-3

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 7; Suk 6,5, Fischer 4,5 (87. Locigno -), Schenk 5, Achenteh 4,5 (56. Maatsen 6); Chirivella 7, Crowley 6,5, Ritzmaier 6; Antonia 5 (56. De Kogel 5,5), Hendriks 6, Manu 5.

FC Groningen: Padt 5,5; Hiariej 6,5, Memisevic 6, Van Nieff 6,5, Davidson 6; Drost 6,5, Bacuna 6 (85. Maduro -), Jenssen 6, Idrissi 5,5 (85. Hrustic -), Mahi 7, Linssen 6 (69. Sörloth -).

Arbiter: Gözübüyük 7

Man van de wedstrijd: Mimoun Mahi vijzelt zijn transferwaarde met de week een beetje op. Door zijn twee doelpunten tegen Go Ahead Eagles, nummer vijftien en zestien van het seizoen, zal het voor FC Groningen lastig blijven om zijn sterspeler te behouden. Met zes goals in zijn laatste vier duels is Mahi de man in vorm bij de noorderlingen.

Volledig scherm Mimoun Mahi scoort. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Roda JC 1-0

FC Utrecht: Jensen 6; Troupée (12. Klaiber 6,5), Van der Maarel 5,5, Janssen 6, Hardeveld 6, Leeuwin 5,5; Ayoub 6, Amrabat 6 (71. Barazite -), Labyad 6,5; Haller 5,5, Kerk 6 (85. Zivkovic -).

Roda JC: Van Leer 6; Werker 5,5, Kum 6, Auassar 6, Van Peppen 5 (87. Paulissen-); El Makrini 6, Ajagun 5, Van Hyfte 5, Rosheuvel 5,5; Schahin 5, Van Velzen 4.

Arbiter: Kamphuis 4,5

Man van de wedstrijd: Toeval of niet: met Zakaria Labyad in de basiself won FC Utrecht voorlopig al zijn wedstrijden. Zijn vrije trap van een meter of twintig bleek tegen Roda JC de bevrijdende goal. Door zijn doelpunt kan de Domstedelingen de vierde plaats na 32 speelronden inmiddels al niet meer ontgaan.

Volledig scherm De bevrijdende vrije trap van Zakaria Labyad. © ANP Pro Shots

Vitesse – Feyenoord 0-2

Vitesse: Room 6,5; Leerdam 5, Kashia 6,5, Kruiswijk 5 (46. Faye 5,5), Diks 5; Nakamba 6,5, Foor 6 (73. Ali -), Baker 4; Rashica 5, Zhang 4, Büttner 4,5 (46. Nathan 5).

Feyenoord: Jones 6,5; Nieuwkoop 7, Botteghin 6,5, Van der Heijden 7, Kongolo 6,5; Toornstra 7, El Ahmadi 7, Vilhena 7; Berghuis 6,5, Jørgensen 7,5 (85. Kramer -), Elia 6 (87. Nelom -)

Arbiter: Van Boekel 6,5

Man van de wedstrijd: Dankzij twee treffers van Nicolai Jørgensen zette Feyenoord een wel erg grote stap richting de eerste landstitel sinds 1999. De Deen bewees bij zijn openingstreffer andermaal een uitstekend neusje voor de goal te hebben, terwijl de 0-2 pas zijn eerste doelpunt met het hoofd betekende. Met 21 treffers voert hij de topscorerslijst nu fier aan.

Volledig scherm Nicolai Jørgensen stuurt marvelous Nakamba het bos in. © Pim Ras Fotografie

Sparta Rotterdam – ADO Den Haag 0-1

Sparta Rotterdam: Kortsmit 7; Dumfries 5, Breuer 5, Van Drongelen 5, Floranus 4,5; Mendes da Silva 4,5 (64. Pogba -), Spierings 5, Dijkstra 5; Verhaar 4,5 (81. Alhaft -), Pusic 4,5, Cabral 4 (46. Goodwin -).

ADO Den Haag: Zwinkels 7; Ebuehi 7, Meissner 7 (82. Beugelsdijk -), Kanon 7, Meijers 7; Malone 7, El Khayati 7,5, Bakker 7; Becker 6,5 (77. Wolters -), Havenaar 6 (88. Fernandez -), Duplan 7.

Arbiter: Higler 6

Man van de wedstrijd: Dat ADO Den Haag twee speelronden voor het eind al zeker is van lijfsbehoud, dankt het voor een groot deel aan de ook vandaag weer uitblinkende Nasser El Khayati. De geboren Rotterdammer bezorgde de Hagenaars met zijn fraaie pegel van afstand de definitieve rust waar ADO zal maandenlang naar snakte.

Volledig scherm Nasser El Khayati (rechts) was de uitblinker. © Photo News

PSV – Ajax 1-0

PSV: Zoet 6; Brenet 6, Isimat-Mirin 5, Moreno 6, Arias 6; Van Ginkel 6, Guardado 6,5, Pröpper 6; Bergwijn 5,5 (69. Siem de Jong -), Locadia 7 (90+1. Lammers -), Ramselaar 6 (46. Pereiro 5).

Ajax: Onana 7; Veltman 5, Sánchez 5, De Ligt 6,5, Viergever 5; Klaassen 5, Schöne 5 (74. Van de Beek -), Ziyech 5; Traoré 5 (43. Kluivert 5), Dolberg 5, Younes 5 (46. Neres 6).

Arbiter: Blom 6

Man van de wedstrijd: Met zes schoten op doel was Jürgen Locadia tegen Ajax veruit de gevaarlijkste PSV’er op het veld. Eén van die doelpogingen vloog wel erg lekker binnen. Op een schitterend geplaatste vrije trap had Ajax-doelman André Onana geen antwoord, waardoor de tweede plek voor de Eindhovenaren nog altijd haalbaar is.