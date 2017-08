VVV-uitblinker Van Crooy: 'We zijn niet kansloos tegen Ajax'

Het is nog niet heel lang geleden dat Vito van Crooy op de staantribune achter het doel zijn favoriete club naar voren schreeuwde. Het was de tijd dat VVV, net als nu, verrassend presteerde in de eredivisie en Keisuka Honda de grote held was. ,,Hij was ook mijn favoriete speler”, zegt geboren en getogen Venlonaar Van Crooy, op een steenworp afstand wonend van stadion De Koel. ,,Ik lette altijd speciaal op hem, wanneer hij zijn acties maakte."

Nu is diezelfde Van Crooy een voorbeeld voor veel jeugdige VVV-fans van nu. Want, net als Honda toen, neemt hij vaak het voortouw in de duels van de geel/zwarten. Bijvoorbeeld in de eerste competitiewedstrijden tegen Sparta (3-0) en FC Twente (1-2), waarin hij met twee treffers een belangrijk aandeel had in de overwinningen. Diezelfde rol hoopt hij zondag tegen Ajax voor zich op te eisen. ,,Het zal natuurlijk niet makkelijk worden voor ons”, realiseert Van Crooy zich. ,,Maar waarom zouden we ook nu niet kunnen verrassen? We gaan er vol voor."

Zelfverzekerd

Coach Maurice Steijn, die tegen de Amsterdammers voor het eerst kan beschikken over Real Madrid-huurling Mink Peeters, is al even zelfverzekerd. Al is hij, net als Van Crooy, wel zo realistisch dat de huidige topklassering van tijdelijke aard is. De Hagenaar past er dan ook voor om het treffen met Ajax als een ontmoeting met ‘een directe concurrent’ te noemen. ,,Laten we daar alsjeblieft een beetje mee oppassen”, zegt Steijn, de glimlach om de mondhoeken gekruld. ,,Ik geloof niet dat we over 32 wedstrijden nog steeds medekoploper zijn. Wij kijken vooral naar onze échte concurrenten. En daarvan staan sommigen nu nog op nul punten. Daar moeten wij ons aan vasthouden. Dat neemt niet weg dat we ook tegen Ajax voor onze kansen zullen gaan. Kansloos ben je nooit. Ook tegen Ajax niet."