Voorsprong Feyenoord slinkt als sneeuw voor de zon

Wederom begonnen de Rotterdammers dramatisch aan een uitwedstrijd. Queensy Menig opende razendsnel de score en toen Feyenoord dacht de wedstrijd langzaam maar zeker weer onder controle te krijgen, was het opeens 2-0. Verdediger Bram van Polen zocht en vond de lange hoek naast Brad Jones.



Verbijsterd keken de spelers van Feyenoord elkaar aan. Op het Kasteel had Mathias Pogba de ploeg verrast, in de Arena sloeg Lasse Schöne wel heel snel toe en nu was er dus een dubbele dreun in Zwolle.



Bij de koploper leek één speler geen last te hebben van de doffe dreun die PEC Zwolle had uitgedeeld. Steven Berghuis gaf Feyenoord weer energie door binnendoor te glippen en in de lange hoek raak te mikken.



PEC Zwolle kwam er nog maar sporadisch uit, maar de Feyenoord kon voor de pauze niet meer toeslaan. Dat gebeurde wel snel na rust en wederom was Berghuis de scherprechter.