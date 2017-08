Voor Namli was het voetbal de redding

Waar zijn vrienden in Kopenhagen naar drugs grepen, stortte hij zich op zijn voetbal. PEC Zwolle heeft met Younes Namli (23) niet alleen een begaafde voetballer in huis, maar ook een slimme jongen die door zijn grote passie uit de klauwen van de criminaliteit bleef. ,,Mijn vrienden handelden in drugs. Ik ben daar gelukkig nooit in meegegaan", zegt Namli, die vanmiddag met PEC Zwolle op bezoek gaat bij Sparta (16.45 uur).

Je hebt Marokkaanse roots, terwijl je geboren en getogen bent in Denemarken. Leg uit.



,,Mijn ouders zijn Marokkaans. Mijn vader Mimoune ging op zijn achttiende al naar Frankrijk om bij zijn oom te werken in een bloemenfabriek en daarnaast te studeren. Toen hij 24 werd, trok hij naar Denemarken, waar we ook familie hebben wonen. Daar kreeg hij al snel de leiding over het logistieke gedeelte van een drukkerij. In Denemarken trouwde hij met mijn moeder, Jamila. Toen kwam ik. Ik ben daarom geboren en opgegroeid in Kopenhagen.”

Hoe was dat?

,,Ik heb een leuke jeugd gehad, al was het niet altijd even gemakkelijk. We woonden in Skovlunde, een wijk in Kopenhagen die je eigenlijk in twee delen kunt opsplitsen. In het ene gedeelte is het rustig, in de andere juist heel chaotisch.”

Chaotisch?

,,Op school had ik vrienden die uit die buurt kwamen. Al snel merkte ik dat zij in de criminaliteit waren beland en gekke dingen deden. Handelen in drugs bijvoorbeeld. Ik ben daar gelukkig nooit in meegegaan.”

Hoe kwam dat?



,,Door het voetbal en vooral door mijn ouders, denk ik. Ik ben goed opgevoed en ik heb altijd naar hen geluisterd. Dat zag je ook aan de resultaten op school terug. Ik ging naar het gymnasium, heb daarna drie jaar economie gestudeerd. Op mijn negentiende ging ik me op de universiteit toespitsen op marketing, tot ik al snel daarna de stap naar Heerenveen maakte. Mijn vader stond continu voor mij en mijn broertjes klaar. Hij ging overal mee om te kijken en gaf daarna altijd advies. Hij hielp me mijn droom te bereiken. Je hebt jongens met talent die de steun van hun ouders niet voelen en daardoor opgeven.”



De steun van je ouders hielp je uit de klauwen van de criminaliteit en drugshandel te blijven?



,,Ja, daardoor bleef mijn focus op school en op voetbal. Ik heb er ook vroeg afstand van genomen. De mogelijkheden waren er. Ik zag ze op school en we voetbalden samen. Zij ‘speelden’ ook waar ik aan het voetballen was. Ik moet zeggen dat zij nooit geprobeerd hebben mij erin mee te trekken. Ze zagen ook dat ik talent had en dolgraag voetballer wilde worden. Daar hadden ze respect voor. Daardoor was het al snel: Ieder zijn ding.”

Voetbal is min of meer jouw redding geweest.

,,Ja, de mijn liefde voor de bal heeft mij zo ver gebracht. Ik was hele dagen buiten aan het voetballen. Mijn vader en moeder waren me altijd aan het zoeken. Dan hoorde ik mijn moeder schreeuwen: ‘Je moet eten. De couscous staat klaar. Ga later maar weer voetballen.’ Ik werd dan boos: ‘Dat kan niet. Het staat 5-5.’ Om tien uur ’s avonds zochten ze me vaak nog, ook omdat ze niet wisten op welk pleintje ik nu weer stond te voetballen. Het was ook gewoon leuk. Ik deed het niet bewust om beter te worden, maar gewoon omdat ik er veel plezier uithaalde. Prachtig toch? Als ik er nu aan terugdenk, was dit de beste tijd van mijn leven.”

Waarom?

,,De vrijheid. Geen zorgen, geen stress. Ik had niet eens een telefoon. Niet dat ik nu veel stress heb. Nu ben je verantwoordelijk voor veel dingen. Ik woon op mezelf in het buitenland. Familie en vrienden wonen bijna allemaal in Denemarken. Ik heb hier een tante in Utrecht wonen. Die bezoek ik regelmatig.”

Je kwam 2,5 jaar geleden, op je twintigste, alleen naar Nederland. Hoe was dat?

,,Ik stond ineens in mijn uppie in een huis Heerenveen. Dan besef je dat je op jezelf bent aangewezen. Je kunt niet even met je broertjes gaan chillen, de couscous van mama staat niet vanzelf klaar. Ik kende de taal niet eens (Namli spreekt nu vloeiend Nederlands, red.). Gelukkig ging het snel en ben ik het nu gewend. Bovendien kun je tegenwoordig facetimen. Ik zal ook nooit zeuren. Ik ben hier met een doel gekomen. Bovendien dromen zoveel mensen ervan voetballer te worden. En het is gewoon mijn werk. Dat is toch fantastisch? Daar word ik gelukkig van.

Je kunt het goed relativeren.