Voetbalsters Ajax aan Brescia gekoppeld in Champions League

De eerste wedstrijd is op 4 of 5 oktober, waarna de return in Italië een week later op 11 of 12 oktober wordt afgewerkt.



Ajax behaalde vorig seizoen de dubbel. Het betekende het eerste landskampioenschap in de historie voor de club van trainer Benno Nihom. Vorige week speelden de vrouwen in Estland een kwalificatietoernooi, dat overtuigend werd gewonnen. Ajax won drie wedstrijden op rij: 6-0 tegen het Letse Rigas FS, 2-1 tegen Pärnu Jalgpalliklubi uit Estland en 3-0 tegen Standard Luik (België).



Brescia rolde vandaag uit de koker als Ajax' tegenstander in de eerste ronde. De Italianen eindigden vorig jaar als tweede in de Serie A achter landskampioen Fiorentina.