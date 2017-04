Vitesse traint in aanloop naar bekerfinale in avonduren

KNVB: Kampioensduel tussen Feyenoord en Excelsior niet in de Kuip

14:26 De KNVB ziet niets in de ideeën om Excelsior – Feyenoord op 7 mei in de Kuip te laten spelen. De interesse in de kampioenswedstrijd van de Rotterdamse koploper is enorm, terwijl Woudestein slechts 4500 toeschouwers kan herbergen.