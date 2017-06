Vitesse al in voorbereiding de grens over

Vitesse start de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang op zondag 25 juni. De eerste oefenwedstrijd is op zaterdag 8 juli in de regio Arnhem tegen KV Oostende. Plaats van handeling wordt nog bekend gemaakt. In tegenstelling tot eerder berichten is dat niet Gendt.

Oostenrijk

Vitesse verblijft van 10 tot en met 16 juli in Oostenrijk in de deelstaat Karinthië. Daar wordt een oefenduel afgewerkt. De tegenstander is nog niet bekend. Op donderdag 20 juli volgt een wedstrijd tegen Sparta Praag. Dat is in elk geval over de landsgrenzen. Dinsdag 25 juli is dan de ontmoeting met Aston Villa in Duitsland. Ook daar is de locatie nog niet bekend.