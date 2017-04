Viergever: Alles doet pijn, maar zondag staan we er

Als het aan Nick Viergever ligt, dan gaat Ajax zondag op bezoek bij PSV nog een keer tot het uiterste. ,,Pijntjes of niet, daarna spelen we vanwege die bekerfinale geloof ik anderhalve week geen wedstrijd'', stelt hij. ,,In die periode moeten we dan maar een beetje bijkomen.''

Als allerlaatste speler verliet Viergever vanmiddag het trainingscomplex van Ajax. Het was geen wonder dat juist de linksbenige verdediger de meeste verzorging nodig had. Want als er iemand maar bleef gaan tegen Schalke 04, dan was hij het wel. ,,Daarom maar een koud bad, even in de sauna en een massage'', vertelde hij. ,,Alles is stijf en doet nog pijn. Zaterdag is dat misschien nog erger, maar de bedoeling is dat we er zondag staan.''

Daags na de miraculeuze ontsnapping van zijn ploeg bij Schalke 04 (3-2) was de bejubelde maker van de zo belangrijke 3-1 in de tweede helft van de verlenging nog steeds bezig de meest bizarre momenten van een memorabele kwartfinale op een rijtje te krijgen. De 1-0 voor de Duitsers, de razendsnelle 2-0 en de tweede gele en dus rode kaart voor Joël Veltman. Na de 3-0 in de verlenging leek het Europese avontuur voor Ajax ten einde, totdat Viergever de bal met een uiterste krachtsinspanning in het dak van het doel blokte.

Ruimte

,,Gelukkig was die jongen iets eerder bij de bal'', zei hij over Matija Nastasic. ,,Het werd 3-1 omdat hij de bal tegen mijn voet schoot. Iedereen dook op me. Ik schreeuwde wat, maar kreeg ook kramp. Toen moesten we nog even en maakte Amin Younes gelukkig ook nog de 3-2. Overal zag ik onze fans juichen. Ze zaten door het hele stadion.''