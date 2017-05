Videoscheids ook actief in play-offs

De finales van de play-offs vinden plaats op donderdag 25 en zondag 28 mei. Het betreft beslissingswedstrijden om een ticket voor de voorronde van de Europa League en om een plek in de eredivisie.



De videoscheidsrechter was dit seizoen voor het eerst actief in het KNVB-bekertoernooi. Hij ondersteunt de scheidsrechter op het veld vanuit een camerawagen waarin hij beelden van de wedstrijd kan beoordelen. ,,Gezien de positieve ervaringen in de beker en het innovatieve karakter van de videoscheids zijn we verheugd nu ook toestemming te hebben bij de finales van de play-offs'', aldus operationeel directeur Gijs de Jong.