Vertoning Europa League-finale op Museumplein gaat door

,,We hebben ook contact met Ajax om te kijken op welke wijze we woensdag rond de finalewedstrijd ook in Amsterdam stil kunnen staan bij de slachtoffers", aldus een zegsman. De gemeente staat in nauw contact met de veiligheidsdiensten. ,,We volgen alle ontwikkelingen op de voet, ook in het buitenland. Daarbij staat de gemeente in nauw contact met de NCTV en de Amsterdamse politie en het OM."



Over eventuele aanvullende veiligheidsmaatregelen worden geen uitspraken gedaan. ,,De aanslag in Manchester past in het huidige dreigingsbeeld en benadrukt helaas de realiteit waar alle grote steden in Europa helaas al langer mee te maken hebben'', stelt de gemeente. ,,Net als in de rest van Nederland geldt daarom ook in Amsterdam al enige tijd extra waakzaamheid, ook bij grote evenementen zoals bij de public viewing van Ajax en popconcerten."