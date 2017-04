Veelvraat Ajax wil alles

,,We moeten geen prioriteiten stellen,’’ zegt Bosz. ,,We willen kampioen worden en we willen graag de halve finale bereiken. We willen op beide fronten winnen en of dat kan, moet blijken. Het zou toch raar zijn als we er één laten vallen en vol voor de andere gaan? Ajax wil alles winnen, we willen op alle fronten goed presteren.’’