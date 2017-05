'Vanuit de klas kijken naar de feestende massa op de Coolsingel'

Feyenoord staat op het punt om voor het eerst deze eeuw landskampioen te worden. Wat maakt deze vijftiende landstitel zo speciaal voor de rasechte Feyenoord-supporter? Of heeft u vooral mooie herinneringen aan eerdere kampioenschappen? We deden een oproep om het ons te vertellen en kregen deze mooie reacties binnen:

Vanuit de klas genieten van de Coolsingel

Nieuwsgierig komen de kinderen uit groep 8 de klas binnen van meester Ronald. Wat zou vandaag de nieuwsfoto zijn? Elke ochtend pronkt er op het digibord van de Eben Haëzerschool uit Dokkum een nieuwsfoto. Op maandag is het vaak een sportfoto. De kinderen uit groep 8 kunnen meestal al snel een goede inschatting maken wat de nieuwsfoto zal zijn.

De laatste maanden zien ze vaak een foto van juichende Feyenoordspelers. Dit komt omdat hun meester groot fan is van Feyenoord. Behalve als Feyenoord verliest, dan toont hij een andere sportfoto op het bord. Het voetbalnieuws houdt de groep in zijn greep. Nauwlettend houden ze de stand bij en praten ze op maandag veel over de gespeelde wedstrijden.

In de klas zitten veel voetbalfans. De meeste kinderen zijn fan van Heerenveen of die club uit Amsterdam, maar er zitten ook drie meiden in de klas die helemaal gek zijn van Feyenoord. Vooral Jens Toornstra is bij de meiden geliefd.

De meester beloofde aan het begin van het seizoen de hele klas te trakteren als Feyenoord kampioen zou worden. Nu komt het moment steeds dichterbij. De drie meiden balen dat ze niet bij de huldiging kunnen zijn. Ze moeten gewoon naar school. Maandag om 12 uur blijven ze in het lokaal. Ze kijken, samen met hun meester, via het digibord naar de feestende mensen op de Coolsingel. Zo zijn ze er toch nog een beetje bij.

En welke nieuwsfoto verschijnt dinsdag 9 mei op het digibord op de Eben Haëzerschool in Dokkum? Dat laat zich gemakkelijk raden.

Ronald Visser

Dokkum

Volledig scherm Het logo van Feyenoord gemaakt met groenten en fruit naast het stadhuis op de Coolsingel. © ANP

Tranen bij zege op Vitesse

Feyenoord wordt kampioen, dat is zeker. Als dat zondag niet is, dan de week erop tegen Heracles wel. Als ventje van 4 liep ik vanaf mijn geboorteadres Westerbeekstraat 52 aan de hand van mijn opa een kleine kilometer naar De Kuip. Daar kreeg ik bij de ijskar van ome Guus een ijsje, rood/wit natuurlijk oftewel aardbeien- en vanillesmaak.

Bij die ijskar sloten ook ome Aad en tante Greet aan. Als ik het ijsje op had liepen we de trappen op richting onze stoelen op vak Q. En daar begon voor mij het grote onbegrijpelijke. Volwassen en stoere mannen zoals opa (mijn grote voorbeeld) en ome Aad veranderden anderhalf uur lang in een soort monsters.

Dat konden hele blije monsters zijn die juichten, schreeuwden en sprongen. Maar heel soms werden het boze en scheldende monsters. Dat vond ik eng en soms moest ik dan huilen. Eén keer heb ik opa ook zien huilen. Dat vond ik zielig, maar oma vertelde me later dat Feyenoord een hele grote en mooie beker had gewonnen en dat opa zo blij was dat hij moest huilen. Ik begreep daar helemaal niets van. Want als je blij bent moet je toch lachen?

Op 23 april keek ik op het terras van Loungebar Hestia aan de oude haven van Marbella naar Vitesse – Feyenoord. Bij winst van Feyenoord, zou het kampioenschap zeker zijn, was mijn gevoel. In de 10e minuut scoorde Nicolai Jorgensen 0-1 voor Feyenoord. Ik kreeg een intens warm gevoel en besefte dat mijn cluppie voor het eerst in 18 jaar weer kampioen zou worden.

Heel langzaam voelde ik mijn ogen nat worden en na een seconde of 10 biggelden de eerste tranen over mijn wangen. Dat ging vrijwel de hele wedstrijd non-stop door. En we hebben nog geeneens een grote mooie beker gewonnen, opa.

Cindy van Teunenbroek

Rijswijk

Volledig scherm Nicolai Jorgensen viert zijn goal tegen Vitesse. © Photo News

Kampioensbaby schudde Van Persie de hand

Om met de deur in huis te vallen: mijn zoon Danique Wolters is geboren op de dag dat Feyenoord voor het laatst kampioen is geworden. Dus hij is met recht een kampioensbaby. Feyenoord zit in zijn hart en tegen de tijd dat hij mama en papa kon zeggen volgde al vrij snel van Persie, van Persie.

Hij heeft altijd in een Feyenoord-shirt rondgelopen en bleek ook zelf talent te hebben. Op 10-jarige leeftijd werd hij ontdekt door Feyenoord-trainer Peter de Graaf.

Zo ook op 10 jarige leeftijd door Feyenoord trainer Peter de Graaff. Daar waren wij actief voor FC Vlotbrug en mochten deelnemen aan het Barendrecht F1-toernooi. Glorieus wonnen wij daar met Danique als uitblinker.

Nog voor de finale vroeg Peter: Wie is bij jullie een beetje goed? Ik zei .... kijk zelf maar. Peter was direct gecharmeerd van hem. We hebben bij Feyenoord mooie momenten meegemaakt, zoals een ferme handdruk van zijn held Robin van Persie tijdens een bijeenkomst tien jaar na het winnen van de Uefa Cup.

In de tijd dat hij E-junior was bij Feyenoord deed ik een voorspelling dat hij 22 jaar na dato Feyenoord weer kampioen zou maken en zelf de winnende goal zou gaan scoren en zo de cirkel rond zou maken. Hij is nu 18 jaar, dus Feyenoord is hem net te snel af, maar we hebben 18 jaar in dat sprookje kunnen geloven. Danique is nu speler van Nieuwenhoorn A1.

Lesly Wolters

Volledig scherm Robin van Persie in zijn Feyenoord-tijd. © gratis

Champagne gaat zeker open

Na jaren huwelijk word je vanzelf 'besmet' met het Feyenoord virus! De slogan van Feyenoord : 'geen woorden maar daden', past precies bij het karakter van mijn man!

Hij is een enorme fan en daarom werden we de afgelopen seizoenen meerdere keren uitgenodigd door de ASR (sponsor van Feyenoord) , waarmee hij via ons bedrijf nauw mee samenwerkt.

Wat een geweldige sfeer in de Kuip! Elke keer krijg ik kippenvel bij binnenkomst van het stadion! Zondag kijken we samen thuis, om alles rondom de wedstrijd zo goed mogelijk te volgen. ,,Wel champagne en hapjes in huis halen , hé?!", is mij gevraagd. Dat komt zeker goed! En mocht het onverhoopt niet lukken zondag, dan gaat de champagne een week later zeker open!"

Erik en Jitske Hemmink

Den Ham

Volledig scherm Feyenoord - Excelsior. © Pro Shots / Joep Leenen

Ultieme beloning

Als inwoner van het Zuid-Limburgse dorp Gronsveld, ligt Feyenoord niet direct voor de hand als favoriete club. Toch was het voor mij en mijn familie meteen duidelijk dat Feyenoord de mooiste club van Nederland is. Het machtig mooi rood-witte tenue, het hondstrouwe legioen en natuurlijk die machtig mooie Kuip maken Feyenoord tot een club die voor ons op eenzame hoogte staat.

Ondanks dat het een hele tijd slechter ging met de club zijn we toch achter het team blijven staan. Niet alleen wij, maar het hele legioen! Met de komst van Ronald Koeman in 2011 is Feyenoord voor ons de goede weg ingeslagen wat resulteerde in een aantal mooie klasseringen. Alleen was het wachten op die eerste echte tastbare prijs.

De beker die we vorig jaar wonnen was daarmee dan ook echt een bevestiging dat Feyenoord terug is waar het hoort, in de top van de eredivisie. Dat deze prijs werd gepakt met echte Feyenoorders als van Bronckhorst, van Gastel, Kuijt en jeugdspelers als Karsdorp, Kongolo en Vilhena maakt het alleen maar mooier. De titel is de ultieme beloning waar wij als Feyenoorders 18 jaar op hebben gewacht, maar wat is het dit seizoen verdiend!

Alle nederlagen en teleurstellingen van de laatste jaren maken die dag eigenlijk alleen maar mooier! Want aan ons is nu de glorie, het dal is voorbij! We zullen laten zien en horen dat we trots zijn op ons Feyenoord! Laat de Coolsingel maar komen! Wij zullen er zeker bij zijn.

Mitchell Mommers