Van Persie: Ik ben er, dat is het belangrijkste

Robin van Persie is terug bij de selectie van het Nederlands elftal. Of hij in het cruciale duel met Frankrijk in actie kan komen, is nog maar de vraag. Maar de aanvaller is zonder meer trots op zijn hernieuwde uitverkiezing.

Door Mikos Gouka

Turkse media meldden vorige week dat de aanvaller zo'n twee weken uitgeschakeld zou zijn met een schouderblessure. Van Persie arriveerde vanmiddag desondanks in Noordwijk. ,,Of ik fit ben? Ik ben er, en dat is het belangrijkste. Verder ga ik het niet over een blessure hebben, dat lijkt mij handig. Om de tegenstander niet wijzer te maken? Bijvoorbeeld.''

Hoe dan ook is Van Persie dolblij met zijn rentree bij de selectie. ,,Ik ben vooral dankbaar dat ik er ben. We moeten voor een mooi resultaat gaan. Ja, ik praat over 'we'. Ik blijf niet hangen in de fase dat ik er niet bij was. Dat duurde een tijdje. Het is weer spannend en opwindend. Maar zenuwen voel ik niet.'