Van Persie haakt geblesseerd af bij Oranje

Voetbalsters Ajax aan Brescia gekoppeld in Champions League

14:51 Het vrouwenelftal van Ajax is in de Champions League gekoppeld aan Brescia, de nummer twee van de Serie A van afgelopen seizoen. Dat wees de loting in Nyon vandaag uit. Het is de eerste keer dat de voetbalsters van Ajax in het hoofdtoernooi van de Champions League staan.