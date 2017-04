Van Marwijk ziet Van Gaal als ideale 'tussenpaus' bij Oranje

Louis van Gaal is in de ogen van Bert van Marwijk de ideale man om als tijdelijk bondscoach van Oranje de WK-kwalificatiereeks af te maken. ,,Als hij in is voor een functie als bestuursvoorzitter, dan zou ik aan hem vragen om ook die laatste vijf kwalificatiewedstrijden te doen. Dan kan je daarna rustig op zoek naar een nieuwe bondscoach."