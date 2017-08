Van Ginkel neemt PSV op sleeptouw, Dumfries onpasseerbaar

Bij het fris acterende VVV-Venlo was er wederom een hoofdrol neergelegd voor Vito van Crooij, terwijl Tim Matavz zijn vorm bij Vitesse te pakken lijkt te hebben. Oussama Idrissi kreeg voor zijn prima invalbeurt tegen Ajax ook een 7. Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

Roda JC – Vitesse 1-3

Roda JC: Jurjus 6; Ananou 4,5, Kum 6, Werker 6, Van Peppen 6; El Makrini 6 (84. Ndenge -), Gustafson 7, Gnjatic 6, Rosheuvel 6,5; Vancamp 6 (68. Schahin -), Paulissen 6 (81. Van Velzen -).

Vitesse: Pasveer 6; Dabo 6, Kashia 6, Kruiswijk 6, Büttner 6; Bruns 7 (83. Miazga -), Serero 6, Foor 6; Rashica 4,5 (75. Colkett -), Matavz 7 (71. Castaignos -), Linssen 5

Arbiter: Kamphuis 7

Man of the Match: Dat Tim Matavz het scoren nog niet verleerd is, bleek wederom op bezoek bij Roda JC. De Vitesse-spits was net als in het openingsduel met NAC Breda een keer trefzeker en loopt voorlopig één op één. Over Ricky van Wolfswinkel heeft niemand het inmiddels meer in Arnhem, terwijl het voor Luc Castaignos een hels karwei gaat worden om een basisplaats af te dwingen.

Volledig scherm Tim Matavz viert zijn openingstreffer met Milot Rashica. © ANP Pro Shots

FC Twente – VVV-Venlo 1-2

FC Twente: Brondeel 5; Ter Avest – (6. Van der Lely 5), Andersen 5, Thesker 4, Trajkovski 3; Van der Heijden 4 (75. Liendl -), Holla 5, Jensen 5; Gjorgjev 5,5 (63. Assaidi -), Kvasina 6, Boere 5,5.

VVV-Venlo: Unnerstall 7; Rutten 6, Promes 6,5, Röseler 6.5, Janssen 5,5 (60. Labylle 6); Seuntjens 5,5, Post 6, Leemans 6; Van Crooij 7 (90. Dekker -), Thy 6,5, Tissoudali 6 (72. Hunte -)

Arbiter: Mulder 6

Man of the Match: Vito van Crooij is misschien wel de belichaming van de frisheid die VVV-Venlo voorlopig uitstraalt. De aanvaller, vorige week ook trefzeker tegen Sparta, schoot in de Grolsch Veste onverbiddelijk binnen en is naast zijn doelgerichtheid niet te beroerd om wat extra verdedigend werk te verrichten. Geen Venlonaar onderschepte tegen FC Twente namelijk meer ballen (3) dan de 21-jarige blikvanger van de Limburgers.

Volledig scherm Vito van Crooij (l) is net als vorige week Man of the Match. © ANP Pro Shots

AZ Alkmaar – ADO Den Haag 2-0

AZ Alkmaar: Bizot 6; Svensson 6,5, Vlaar 6,5, Wuytens 6,5, Ouwejan 6; Til 7, Vejinovic 6 (76. Seuntjens -), Van Overeem 5,5 (74. Friday -); Jahanbakhsh 6,5, Weghorst 6, Dos Santos 5,5 (65. Garcia -)

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi, Beugelsdijk 6, Kanon -, Meijers 5,5; Bakker 5,5, Immers 6, Gorter 6; Becker 5 (81. Duplan -), Johnsen 5 (83. Ladan -), Lorenzen 5 (57. Hooi 6)

Arbiter: Makkelie 6,5

Man of the Match: Net zoals dat in het AFAS Stadion gebeurde, werd Guus Til ook onze Man of the Match. De nog altijd pas 19-jarige middenvelder was met zes schoten op doel de gevaarlijkste speler van AZ, terwijl hij ook nog drie kansen voor zijn medespelers wist te creëren. Zijn 2-0 betekende de definitieve genadeklap voor ADO en bovendien de eerste competitiezege voor de Alkmaarse ploeg van dit seizoen.

Volledig scherm Guus Til heeft 2-0 gemaakt. © ANP Pro Shots

sc Heerenveen – Heracles Almelo 1-1

sc Heerenveen: Van der Steen 6,5; Dumfries 7,5, Høegh 6, Van Aken 6, Woudenberg 6; Schaars 6, Thorsby 5,5 (61. Rojas -), Kobayashi 6 (74. Veerman -); Ødegaard 6, Ghoochannejhad 6, Zeneli 4,5 (74. Mihajlovic -).

Heracles Almelo: Castro 7; Breukers 6, Pröpper 6,5, Hardeveld 6, Van Hintum 6,5; Niemeijer 6 (67. Monteiro -), Pelupessy 6, Van Ooijen 5,5; Kuwas 6 (88. Navratil -), Gladon 6, Darri 5 (46. Peterson 6)

Arbiter: Van de Graaf 5,5

Man of the Match: Op de natuurgrasmat in Heerenveen liet Denzel Dumfries zien waarom Jurgen Streppel hem dit seizoen zo graag naar het noorden wilde halen. De oud-Spartaan was in verdedigend opzicht nauwelijks te passeren en kwam vaker aan de bal dan iedere andere speler: 100 keer. Geen Fries ruimde bovendien meer ballen op (3) dan Dumfries zelf.

Volledig scherm Denzel Dumfries aan de bal tegen Heracles. © ANP Pro Shots

Excelsior – Feyenoord 0-1

Excelsior: Damen 6; Fortes 6, Mattheij 6, Faes 6, Massop 5,5; Faik 6, Koolwijk 6,5 (80. Hadouir -), Vermeulen 5, (67. Caenepeel -); Elbers 5,5, El Azzouzi 5 (80. Messaoud -), Bruins 6,5.

Feyenoord: Jones 6; Diks 5, Botteghin 6, Van der Heijden 6, Haps 6; El Ahmadi 6, Toornstra 6 (85. Amrabat -), Vilhena 6; Berghuis 6 (83. Basacikoglu -), Jörgensen 5, Boëtius 6.

Arbiter: Kuipers 6,5

Man of the Match: Luigi Bruins legde tegen Feyenoord een heel behoorlijk optreden op de mat, maar stond na afloop wel met lege handen. De 30-jarige middenvelder ontweek de duels niet en had met twee steekballen best een assist achter zijn naam verdiend. Zelfs de rappe Steven Berghuis had handen en voeten nodig om Bruins te stoppen.

Volledig scherm Bruins glijdt Berghuis van de bal. © EPA

Ajax – FC Groningen 3-1

Ajax: Onana 6; Veltman 6, De Ligt 7, Viergever 6,5, Dijks 5; Van de Beek 6, De Jong 6,5 (77. Schöne -), Ziyech 7; Kluivert 5,5 (76. Dolberg -), Huntelaar 7, Cerny 6 (82. Neres -).

FC Groningen: Padt 6; Te Wierik 6 (64. Kane -), Reijnen 6, Larsen 5, Warmerdam 6; Hrustic 5 (38. Van Weert 5), Bacuna 6, Drost 6, Jenssen 6; Mahi 5 (58. Idrissi 7), Veldwijk 5.

Arbiter: Higler 6

Man of the Match: Er zijn maar weinig spelers op de Nederlandse velden die over dezelfde traptechniek als Hakim Ziyech beschikken. Na zijn goal tegen Heracles Almelo was de Marokkaans international ook tegen FC Groningen trefzeker en leverde hij een panklare voorzet op het hoofd van Klaas-Jan Huntelaar af. Het bleek een voorbode op Ajax’ eerste officiële zege van het nieuwe seizoen.

Volledig scherm Ziyech wordt gefeliciteerd met zijn doelpunt door aangever Cerny. © ANP Pro Shots

FC Utrecht – Willem II 2-0

FC Utrecht: Jensen 6,5; Troupée 6,5, Leeuwin 6,5, Janssen 6,5, Van der Meer 6; Ayoub 7 (70. Van de Streek -), Klaiber 6,5, Emanuelson 7,5, Labyad 7 (83. Velanas -); Dessers 7 (58. Ould-Chikh 6), Görtler 7.

Willem II: Wellenreuther 6,5; Lewis 6, Lachman 5, Peters 5,5 Tsimikas 5; Chirivella 6, Crowley – (19. Heerkens 6), Rienstra 5,5; Azzaoui 5,5 (75. Coulibaly -), Sol 5, Haye 5,5 (68. Lieftink).

Arbiter: Gözübüyük 5

Man of the Match: AC Milan en AS Roma staan op zijn CV, maar Urby Emanuelson voelt zich in niks te groot voor FC Utrecht. Tegen Willem II maakte de multifunctionele Emanuelson een fitte indruk en veroverde hij een handjevol ballen. Stond met een fraaie steekpass bovendien aan de basis van de tweede Utrechtse goal.

Volledig scherm Emanuelson in duel met Chirivella. © ANP Pro Shots

Sparta Rotterdam – PEC Zwolle 1-1

Sparta Rotterdam: Kortsmit 6,5; Floranus 5,5, Breuer 6, Vriends 6, Dougall 5; Dobson 6,5, Mühren 6 (77. Bambock -), Sanusi 6,5; Brogno 6,5, Volas 4,5 (86. Ache-), Alhaft 5 (55. Goodwin 5).

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 6, Marcellis 6,5, Sandler 6, Van Polen 5,5; Bakker 5, Thomas 7, Saymak 5,5 (85. Israelsson -); Namli 5,5 (66. Koppers -), Parzyszek 6 (68. Nijland -), Mokhtar 6.

Arbiter: Lindhout 6

Man of the Match: In een vermakelijk duel op het Kasteel was er één speler die zijn stempel net wat meer dan alle anderen kon drukken: Ryan Thomas. De Nieuw-Zeelander van PEC Zwolle was nauwkeurig in zijn passing en moest door de Sparta-defensie drie maal noodgedwongen worden gevloerd. Zijn schot na een mooie solo verdiende een beter lot.

Volledig scherm Dobson komt te laat met zijn tackle op Thomas. © ANP Pro Shots

NAC Breda – PSV 1-4

NAC Breda: Noppert 6,5; Horsfield 5 (79. Mets -), Mari 5, Koch 6, Angelino 6; Verschueren 6, El Allouchi 6,5 (73. Korte -), Fernandes 6,5 (68. Agyepong -); Vloet 6, Garcia 7,5, Ambrose 7.

PSV: Zoet 6; Arias 6, Isimat 6, Luckassen 6, Paal 6; Van Ginkel 7,5 Hendrix 7, Pereiro 6, (58. De Jong 6,5); Lozano 6,5 (90. Gudmundsson -), Locadia 5, Bergwijn 7 (73. Ramselaar -)

Arbiter: Van Boekel 5

Man of the Match: Zoals dat van een aanvoerder wordt verwacht, nam Marco van Ginkel zijn ploeg in een moeizame fase in de wedstrijd opnieuw op sleeptouw. Voor het derde opeenvolgende seizoen was de huurling van Chelsea in zijn eerste twee duels voor PSV trefzeker. Zijn rake kopbal was de inleiding voor een ruime 1-4 zege in Breda.