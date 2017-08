Van Duivenbode stapt uit Raad van Commissarissen Ajax

Roda JC niet blij met boete voor ongeregeldheden in Maastricht

14:33 Roda JC is door de KNVB beboet vanwege de ongeregeldheden tussen beide clubs op 25 mei. Dat was de eerste confrontatie in Maastricht in de nacompetitie tussen Roda JC en MVV Maastricht in de nacompetitie om een plek in de eredivisie.