Van Duinen juicht morgen extra hard voor ADO

Met een fraaie kopbal hielp Mike van Duinen Excelsior aan drie heel belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De spits bewees daarmee het ongelijk van zijn trainer, Mitchell van der Gaag. ,,Hij zegt dat het beter kan, maar hier was volgens mij weinig mis mee”, klinkt het lachend, om vervolgens toch nog wat in te binden. ,,Ik ben het wel met hem eens, hoor. Het kan nog wel wat beter.”

Door Tim Niemanstverdriet

NEC lijkt dankzij de 0-1 overwinning afgeschud, waardoor direct lijfsbehoud heel dichtbij is voor Excelsior. Van Duinen houdt nog een kleine slag om de arm. ,,Officieel zijn we nog iet veilig, maar het moet wel heel gek lopen wil dit nog mis gaan. Als mijn ouwe cluppie (ADO Den Haag, red.) morgen van Sparta wint, is het wel gespeeld denk ik.”

De aanvaller is morgen zelf ook op het Kasteel, tussen de Haagse supporters in het uitvak. ,,Als ik kan, ga ik graag kijken. Maar de laatste wedstrijden stonden we zo dicht bij elkaar, dat het me niet gepast leek. Iedereen weet dat ik voor ADO ben, maar ik speel natuurlijk wel gewoon voor Excelsior. Ik had afgesproken dat ik morgen mee zou gaan bij winst op NEC. Ik denk niet dat mensen er een probleem mee hebben als ik nu ga. We hebben er allebei baat bij dat ADO wint, dus ik kan extra hard voor ze juichen.”

Op de laatste speeldag speelt Excelsior nog tegen ADO. Lang leek het een beladen duel te gaan worden, mogelijk beslissend in de degradatiestrijd. Daar ziet het nu niet naar uit, tot opluchting van Van Duinen. ,,In een interview heb ik maanden geleden al eens gezegd dat we er allebei in zouden blijven. Iedereen verklaarde me voor gek. Het was ook een beetje Haagse bluf. Maar ik zou weleens gelijk kunnen krijgen. Ik hoop het. Want ik zou het niet fijn vinden als die laatste wedstrijd nog heel belangrijk is.”

