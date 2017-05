Van Dongen terug in selectie Leeuwinnen

On­der­schei­din­gen voor vertrekkend He­ra­cles-voor­zit­ter Smit

19:47 In het stadion van Heracles Almelo heeft de markante Jan Smit vandaag feestelijk afscheid genomen als voorzitter. Hij is negentien jaar in functie geweest. Onder zijn bezielende en zakelijke leiding groeide de club uit Twente uit tot een stabiele factor in de eredivisie.