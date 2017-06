Van der Vaart: Voor Ziyech kom je naar het stadion

Van der Vaart, tegenwoordig bij FC Midtjylland in Denemarken actief, brak zelf ooit door bij Ajax. Soms denkt hij dat oude tijden herleven. ,,De talenten die nu doorbreken doen me denken aan destijds. De kleine Kluivert, daar ben ik van dag één fan van. Meteen lekker acties maken, branie ook!''



Ajax in Europa was een voorbeeld van hoe voetbal behoort te zijn. Van der Vaart: ,,Ze deden het puur op een voetballende manier. In een tijd waarin voetbal wordt gedomineerd door rennen, vliegen en fysieke kracht. Men zegt dat we Duitsland achterna moeten. Nou, liever niet. Als ik zie hoe Ajax in de Arena Schalke van de mat tikt.... . Dat is voetbal.''