Van der Sar is trots op opvolger Sneijder

Voetbalsters buigen voor Japan in Breda

20:58 De Nederlandse voetbalsters hebben vandaag in Breda de oefeninterland tegen Japan verloren. Ruim een maand voor de start van het EK in eigen land moest de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 1-0 buigen voor de wereldkampioen van 2011 en verliezend WK-finalist van 2015. Spits Kumi Yokoyama maakte in de 62ste minuut, kort nadat ze was ingevallen, op prachtige wijze het enige doelpunt.